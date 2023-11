O Benfica conseguiu uma reviravolta épica frente ao Sporting nos descontos do jogo, e com um golo validado apenas com recurso ao VAR, depois de ter sido assinalado, em primeira instância, um fora de jogo.

Ora, assumidamente contra o VAR, Roger Schmidt foi questionado esta sexta-feira se o golo de Tengstedt havia mudado a sua perceção sobre a ferramenta que ajuda os árbitros.

«Não vou mudar a minha opinião todas as semanas, seja vantajoso para nós ou não. Sou independente disso. Tenho a experiência há várias épocas, em diferentes países, e regra geral, o VAR não é positivo», começou por dizer o treinador das águias.

«Preferia que o o árbitro assistente tivesse tomado a melhor decisão. E sem VAR, acho que os árbitros tomariam decisões diferentes em algumas ocasiões, assumiriam a responsabilidade, como fizeram durante 100 anos no futebol. É a minha opinião, não tem nada a ver com o último jogo», acrescentou.

«Estou feliz que esta fase com três paragens para as seleções tenha acabado»

De resto, Schmidt falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Famalicão, da Taça de Portugal, equipa que lhe merece elogios.

Além dos elogios, o técnico germânico fez questão também de assumir que está contente por ter terminado este período com várias paragens para as seleções.

«Estamos felizes por jogar outra vez, também estou feliz que esta fase com três paragens para as seleções tenha acabado, é muito exigente para todos, especialmente para os jogadores. Estou feliz que nos possamos focar a 100 por cento no Benfica até março», referiu.

«Estamos felizes por jogar em casa, mas vamos jogar contra uma equipa muito boa, muito compacta, muito disciplinada. Os jogos de Taça têm sempre histórias especiais, mas queremos ganhar. Estamos prontos para isso», atirou.