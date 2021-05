Com convocatória agendada para o dia 14 de maio, tendo na mira os dois próximos jogos do apuramento para o Mundial do Qatar de 2022 (contra Equador e Paraguai) e também a disputa da Copa América, entre junho e julho, a seleção brasileira tem dois jogadores do Benfica em forte equação, tendo, inclusive, tirado notas durante o clássico da última quinta-feira na Luz.



A equipa técnica de Tite, sabe o Maisfutebol, observou com atenção as atuações de Everton Cebolinha, autor do golo encarnado no empate em 1-1 com o FC Porto, e também de Lucas Veríssimo, que já era alvo de avaliação quando estava ainda a representar o Santos.



Apesar dos altos e baixos no começo de trajetória de águia ao peito, Everton cresceu de produção na parte final da temporada (três golos nas últimas cinco partidas) e, com isso, praticamente assegurou a vaga na seleção, sobretudo porque conta com a confiança de Tite.



Veríssimo, por sua vez, há meses que está na órbita do escrete canarinho, mas a forte concorrência sempre pesou contra. Neste momento, com a boa fase sob o comando de Jorge Jesus, disputa a última vaga no eixo central da defesa com Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo). Os três defensores com presença garantida são: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Éder Militão (Real Madrid).