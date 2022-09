O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou este sábado que é «completamente inaceitável qualquer tipo de agressão», em alusão ao apedrejamento ao carro no qual seguia a família do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o jogo dos dragões ante o Club Brugge, na terça-feira, para a Champions, no Estádio do Dragão.

«É completamente inaceitável qualquer tipo de agressão, de violência. É inaceitável, contra qualquer treinador, qualquer adepto, contra qualquer ser humano. É completamente inaceitável e espero que encontrem as pessoas que o fizeram e que as punam da forma certa», referiu o técnico alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da sétima jornada da I Liga.

Na sexta-feira, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, também já tinha mostrado solidariedade com o técnico do FC Porto sobre a mesma situação.

Este sábado, o Jornal de Notícias dá conta de que a PSP identificou dois suspeitos da autoria do apedrejamento ao carro, como membros de uma claque do FC Porto, tendo ambos cadastro por conta de pequenos delitos, residindo ambos no Grande Porto e tendo ficha policial devido a crimes de roubo, furto e tráfico de droga.

