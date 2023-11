O Benfica venceu a Académica de São Mamede por 3-0, na décima primeira jornada do campeonato nacional de voleibol, e continua assim 100% vitorioso na prova.

Os campeões nacionais levaram a melhor sobre o lanterna vermelha da competição com parciais de 25-20, 25-15 e 25-14.

O Benfica regressou assim às vitórias, depois da derrota por 3-0 com o Berlim no arranque da Liga dos Campeões de voleibol.

Já o Sporting foi ao terreno do Sporting de Espinho vencer por 3-0. 26-24, 25-23 e 25-23 foram os parciais do triunfo dos leões.

A equipa verde e branca continua assim no segundo lugar do campeonato, com 30 pontos, menos três do que o líder Benfica.