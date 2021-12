As novas medidas de combate à pandemia anunciadas pelo Governo já estão a ser aplicadas no futebol.

O certificado de vacinação já não basta para assistir a jogos de futebol com mais de 5 mil espectadores nas bancadas e no dérbi só o comprovativo de teste negativo à covid-19 permitia a entrada no Estádio da Luz.

Fora do recinto foram montados postos de testagem de última hora da Cruz Vermelha e, ainda fora do estádio, alguns elementos do staff de apoio ao jogo distribuíram pulseiras vermelhas, adereços que comprovam que o adepto já apresentou o comprovativo de teste negativo à covid-19.