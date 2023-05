O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após o dérbi com o Sporting, da 33.ª jornada da Liga 2022/23, que terminou 2-2 e que deixa os encarnados a praticamente um ponto do título.

O técnico foi questionado sobre o que disse ao intervalo, depois de Fredrik Aursnes ter admitido que houve uma boa conversa no balneário.

«Não foi nada de especial, falámos de coisas táticas, de sermos mais orientados para a pressão, tínhamos de ser mais rápidos com os quatro detrás e fazer uma transição defensiva melhor, algumas coisas táticas. Na parte mental, aceitar que não fomos bons no jogo, que tínhamos de estar calmos e que na segunda parte tínhamos de mostrar que podíamos mudar a abordagem por completo durante um jogo. Disse-lhes que tínhamos de começar por coisas simples, como ganhar duelos, ganhar segundas bolas, jogar para a frente, ganhar confiança e chegar ao primeiro golo. E quando isso aconteceu, ficámos ainda mais confiantes. Os jogadores também disseram umas palavras e já temos alguma experiência nestas situações. É muito importante quando não se é perfeito, que se tem de acreditar em nós próprios e isso revelou-se na segunda parte.»