O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após o dérbi com o Sporting, da 33.ª jornada da Liga 2022/23, que terminou 2-2 e que deixa os encarnados a praticamente um ponto do título:

«Não tenho medo de perder o campeonato, não é fácil vencer o campeonato em Portugal. Quando se está no Benfica, tem de se vencer títulos, ainda não somos 100 por cento campeões, temos de trabalhar para o ser. Estamos muito motivados para fazer isso no último jogo.»

[Sobre o facto de o empate com o Santa Clara poder chegar para o Benfica ser campeão] A nossa abordagem é sempre para ganhar, nunca se sabe o que acontece no futebol, mas já mostrámos que podemos ser dominantes no nosso estádio e diminuir a probabilidade de não vencer estes jogos. O empate de hoje teve mais a ver com a parte mental, acho que fez muito bem à autoestima da nossa equipa.