Estão definidas as meias-finais da Taça da Liga, cuja final-four se disputa em Leiria em janeiro.

O Sporting vai defrontar o Santa Clara, enquanto o Benfica joga com o Boavista, que nesta quinta-feira goleou o Sp. Braga e assegurou a primeira final-four da sua história na prova.

O Sporting, detentor do título, foi a primeira equipa a assegurar o apuramento, na terça-feira. O Benfica venceu o Sp. Covilhã no dia seguinte, no mesmo dia em que a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave apurou o Santa Clara.