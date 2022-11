O antigo treinador do Benfica, Sven-Goran Eriksson, que levou as águias à final da Liga dos Campeões de 1990, elogiou a prestação da equipa frente ao Maccabi Haifa, esperando que a equipa «chegue longe» na competição.

«É um resultado impressionante, ir a Israel e ganhar por 6-1. O Benfica está muito bem esta época. Eu vi os jogos contra a Juventus e foram ambos brilhantes. Estavam num grupo muito difícil, com Juventus e PSG, e conseguiram passar em estilo. O Benfica é o grande favorito para vencer a Liga e acho que vão chegar muito longe na Champions, estão muito bem», disse o sueco de 74 anos, em entrevista à Bola Branca, da Renascença.

Roger Schmidt não conseguiu bater o recorde do Eriksson, de maior número de vitórias consecutivas no arranque da época (ficando a duas das 15), mas o histórico treinador elogiou o «fantástico trabalho» do alemão.

«Não o conheço pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dele. O que ele está a fazer no Benfica é um trabalho fantástico. Invicto na Europa e na Liga, é incrível. Dou-lhe os parabéns e fico muito feliz por ele e pelos adeptos do Benfica», contou.

Sven-Goran Eriksson orientou os encarnados numa primeira passagem, entre 1982 e 1984, tendo conquistado dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal, chegando ainda a uma final da Taça UEFA em 1983, acabando derrotado pelo Anderlecht. Entre 1989 e 1992, Eriksson arrecadou um campeonato nacional e uma supertaça, acabou derrotado na final da Liga dos Campeões pelo Milan, em 1990, última vez que as águias atingiram uma final da prova milionária.