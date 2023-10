Arthur Cabral, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Arouca, num jogo da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga:



«Todos os jogos são difíceis. Hoje fomos mais um jogo difícil, era importante voltar a ganhar. Somos o Benfica e podemos ganhar todos os jogos. Infelizmente em alguns momentos não conseguimos. Foi importante ganhar fora de casa para retomar a confiança e o caminho das vitórias.



Estou feliz por ter marcado outra vez. Acredito muito no meu potencial, que mereço estar aqui com esta camisola. Trabalho todos os dias para honrar esta oportunidade. Passo a passo, fé em Deus, as coisas vão acontecer.



Contestação após dois jogos menos bons? Não é fácil. Também sentimos quando os resultados não são bons. Trabalhamos todos os dias, sabendo do nosso potencila e que somos uma grande equipa. Se alguém pode dar a volta por cima, somos nós. Temos trabalho muito para voltar ao caminho das vitórias.»