Depois de vencer a Supertaça, há praticamente um ano, o Benfica tem este sábado oportunidade para somar o segundo triunfo da época, na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, e gorada a hipótese de somar o bicampeonato.

No entanto, Rúben Dias nega que a Prova Rainha possa servir de salvação da temporada, isto em casa de vitória.

«Não creio que se deva entrar por aí. Tínhamos outros objetivos, neste momento a única coisa em disputa é de facto esta taça e é o que queremos ganhar. Não se trata de salvar a época ou deixar de salvar. As coisas não correram da melhor maneira, mas neste momento queremos ganhar a taça», disse, em conferência de imprensa.

Os encarnados chegam a esta partida depois de duas derrotas com os dragões para o campeonato, mas para o internacional português, isso não tem qualquer influência.

«Perdemos duas vezes este ano, o ano passado ganhámos as duas. Vale o que vale. Nunca encaramos nenhum jogo a pensar no passado, mas sim no futuro. É uma final, por isso a nossa cabeça está mais que limpa», garantiu.

«O FC Porto ganhou o campeonato, ponto final. Vamos jogar a Taça e vamos ver quem ganha», atirou.

