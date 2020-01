No calor do jogo muitas vezes os jogadores têm os nervos mais à flor da pele e acabam por ter atitudes mais irrefletidas. Foi o caso de Pizzi, que na vitória do Benfica frente ao Rio Ave, na terça-feira, acabou por ter uma situação com um apanha-bolas.

Segundo relata um adepto encarnado, o internacional português queria repor a bola de forma rápida num lançamento de linha lateral, e acabou por se dirigir ao jovem de forma mais bruta.

Assim que o jogo parou, o apanha-bolas pediu desculpa a Pizzi, que imediatamente lhe retribuiu com um abraço... mas não só.

No final da partida, e já com a vitória no bolso, Pizzi dirigiu-se ao miúdo, deu-lhe novamente um abraço e a sua camisola de jogo.

Ora veja o momento no vídeo abaixo: