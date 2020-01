A figura: Seferovic

Por esta altura, em 2019, Seferovic começou a escrever uma história muito própria no Benfica. De repente, o suíço desatou a marcar golos e terminou com os melhores números da carreira. Em janeiro de 2019, o Rio Ave visitou a Luz, esteve a vencer e sofreu dois golos do suíço. Ou seja, 374 dias depois, voltou a sentir a eficácia do suíço que em duas ocasiões fez dois golos e decidiu uma eliminatória que esteve muito, muito difícil para os da Luz.

O momento: minuto 71

Estava tudo empatado de novo e a incerteza sobre quem se colocaria em vantagem de novo era enorme. Também era um elogio ao Rio Ave e, por isso, foi preciso que Pizzi elevasse o nível, lutasse mais do que podia e, assim, resgatar uma bola que parecia perdida por um mau toque. Saiu um passe para Seferovic que, de primeira, de pé direito, resolveu o jogo.

Outros destaques

Adel Taarabt

É o motor da equipa. É ele que agride o adversário com passes verticais, é ele que arrisca e, agora, com uma capacidade de pressão grande. Enfim, Taarabt tem de estar de pedra e cal neste onze. Não é preciso destacar lances, é só preciso ver o jogo.

Franco Cervi

No dia em que regressou Rafa, Cervi relembrou que tem golo. O argentino tinha dado a vitória em Guimarães e fez o 1-1 na Luz nesta noite. Agressivo, rápido, andou entre as linhas contrárias a tentar arranjar espaços. Muitas vezes recebeu como lateral, com Grimaldo no espaço interior, e partiu dali para vários tipos de combinações. Para além disso, lutou por todos os lances que disputou e isso, já se sabe, cai sempre bem no público. Ainda assim, Cervi foi muito mais do que entrega.

Mehdi Taremi

Perigosíssimo e decisivo nos golos do Rio Ave. Desde logo, porque apontou o segundo da equipa de Vila de Conde, com uma finalização superior, de cabeça, a fazer a bola passar por cima de Zlobin. Mehdi Taremi meteu os centrais do Benfica em apuros logo aos três minutos, quando obrigou – e obrigou mesmo – Rúben Dias a fazer falta à entrada da área. Foi quase sempre assim que o iraniano foi utilizado, na profundidade, em busca das costas da defesa encarnada. Uma dor de cabeça tremenda.

Lucas Piazon

No fundo, foi ele que lançou o emocionante encontro desta noite. Um golaço a abrir a partida, num pontapé sem hipóteses para Zlobin. Como o resto da equipa, teve deveres defensivos a que foi preciso prestar atenção, mas o Rio Ave teve muitas vezes e durante um bom tempo a bola na Luz. Piazon foi um dos que contribuiu para isso, com boa técnica e a descobrir a melhor solução.