O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu a interdição de dois jogos do Estádio da Luz, depois de o Benfica ter avançado com uma providência cautelar para suspender os efeitos da sanção aplicada por apoio a claques não legalizadas.

Em causa está o jogo com o Sp. Braga, disputado a 18 de dezembro do ano passado, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, em que a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) considerou provado que houve concessão de apoios e facilidades aos grupos organizados de adeptos: nomeadamente, No Name Boys e Diabos Vermelhos.

Segundo apurou o Maisfutebol, a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol está suspensa por acordo entre as partes.



Além dos dois jogos de interdição, os encarnados foram também condenados ao pagamento de uma multa de 1 020 euros.