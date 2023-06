Anderson Talisca fez uma publicação nas redes sociais a clarificar as declarações que fez no podcast «Podzé» sobre Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica.

O jogador brasileiro disse que Vieira preferia que ele tivesse sido transferido para o Manchester United em vez de seguir para o Guangzhou, «porque ia “morder” por fora».

Agora, Talisca fez um esclarecimento no qual sublinha a boa relação que sempre manteve com o antigo dirigente.

«Sobre as notícias que saíram envolvendo o ex-presidente do Benfica do Benfica, declaro que fui mal interpretado. Ele nunca se envolveu nas minhas questões salariais e sempre me ajudou quando precisei, enquanto tive contrato com o Benfica», escreveu numa publicação nas redes sociais.

«Afirmo que é uma pessoa que eu respeito e mantenho um bom relacionamento até hoje», acrescentou.