Na mesma entrevista em que comparou Cristiano Ronaldo e Neymar, Anderson Talisca recordou o processo de saída do Benfica em 2018, para os chineses do Guangzhou, e já depois de dois anos emprestado ao Besiktas.

No podcast «Podzé», o agora jogador do Al Nassr lembra que teve até um desentendimento com Luís Filipe Vieira, o presidente das águias na altura.

«Não aceitei ir para o Manchester United. O presidente do Benfica naquela época, o Vieira, disse: 'Estás louco, não vais fazer isso, não vais fazer essa m****'. E eu disse-lhe que não queria ir. Na altura, o treinador do United era o Mourinho e ele já tinha discutido com Jorge Jesus, o treinador do Benfica, porque tinha dito que me tinha visto antes», começou por dizer.

Talista conta que inclusivamente chorou, antes de ligar para os pais, e que depois assinou mesmo um documento a dizer que não queria ir para o Manchester United, o que surpreendeu Vieira e o seu empresário, Jorge Mendes.

«Assinei um documento a dizer que não queria ir para o United e fiquei lá no Benfica. No mesmo dia chegou a proposta da China, quando saí da sala estava lá um empresário. Coisa de Deus, mesmo. (...) Sempre fui uma pessoa muito desafiadora e não gosto de nada que é errado», afirmou.

«Voltei da sala e Vieira disse-me: ‘És mesmo abençoado, tenho uma proposta para ti’. Perguntei para onde era e ele disse que era para a China. Só que o presidente do Benfica não queria que eu fosse para a China, queria que eu fosse para o Manchester United porque ia ‘morder’ por fora. Foi por causa dessas coisas que não quis ir», continuou.

O médio brasileiro confessou depois que aceitou a proposta para ir para a China assim que o empresário que representava o Guangzhou lhe revelou o salário que ia ganhar.

«Eu disse ao Vieira: ‘Só vou se for com as minhas condições, se não fico aqui [no Benfica] e tu vais ter de renovar-me o contrato ou então eu saio livre e quem perde é o senhor, não sou eu.’ Quando ele [empresário do Guanzghou] me disse o salário, disse: ‘Vamos embora’», concluiu.