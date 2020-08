Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol do Benfica, foi questionado pela Sky Sport a propósito da iminente contratação de Edinson Cavani.

«Cavani um ótimo jogador, mas só posso falar de contratações oficiais e ele não o é», limitou-se a dizer a respeito do internacional uruguaio.

O responsável encarnado falou sobre as mais recentes contratações das águias: Waldschmidt, Vertonghen e Everton, que disse enquadrarem-se numa nova estratégia do clube. «Queremos construir uma equipa mais forte, para melhorar em Portugal e também na Liga dos Campeões. Toda a gente está a falar de nós por causa do mercado, mas não houve muito a ter mudado nos últimos meses. Queremos construir uma grande equipa para subir o nosso nível», concluiu.