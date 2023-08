Anatoliy Trubin é hoje o favorito para reforçar o baliza do Benfica e, segundo apurou o Maisfutebol, o diretor desportivo Rui Pedro Braz viajou na última sexta-feira a Londres para discutir a contratação com o Shakhtar Donetsk.

O emblema ucraniano está em Inglaterra para fazer um particular este domingo à tarde com o Tottenham, por isso a presença nas últimas horas do dirigente das águias na capital inglesa para tratar do acordo por Trubin.

Vinculado ao Shakhtar apenas até junho de 2024, o jovem guarda-redes ucraniano está avaliado internamente em aproximadamente 20 milhões de euros, um valor que não foi visto com bons olhos, por exemplo, pelo Inter de Milão.

A negociação de Trubin é encarada pelo emblema da Luz como difícil, especialmente por causa do preço em questão e que remete para 100 por cento do passe. Porém, os dois clubes têm boa relação, o que pode vir a facilitar nas conversas. Na época passada, o diretor-executivo do Shakhtar elogiou a «boa-fé» do Benfica no processo do negócio de David Neres e os encarnados, depois de um pedido do clube ucraniano, enviaram para o país do leste europeu bens essenciais, como medicamentos e alimentos, no auge da guerra com a Rússia.

Aos 22 anos, Anatoliy Trubin passou a ser o alvo prioritário do Benfica depois do insucesso recente na aquisição do brasileiro Bento, do Ahtletico Paranaense, que não custaria menos do que 15 milhões de euros.