Os 25 milhões de euros pagos pelo Benfica ao Almería por Darwin Nuñez elevaram o avançado o uruguaio à categoria de jogador mais caro de sempre transacionado por uma equipa da II Liga espanhola.

O valores pagos pelo clube português jogador de 21 anos superaram aquela que era até agora a maior transferência de sempre do segundo escalão do país vizinho: Jimmy Floyd Hasselbaink. O antigo avançado holandês, que em Portugal vestiu as camisolas de Campomaiorense e Boavista, foi vendido em 2000 pelo então despromovido Atlético Madrid ao Chelsea por 22,5 milhões de euros ao câmbio da época, segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências.

No top-10, cuja lista pode consultar na GALERIA ASSOCIADA, está ainda Pedro Porro, atual jogador do Sporting que em 2018 foi comprado pelo Manchester City ao Girona por 12 milhões de euros.