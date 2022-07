O Benfica cumpriu neste domingo duas sessões de trabalho no St. George's Park.

Os primeiro 15 minutos do segundo treino foram abertos à comunicação social e os únicos ausentes do lote de 38 atletas que viajaram para Inglaterra fora Petar Musa e João Victor. O avançado croata recupera ainda de um traumatismo num dedo do pé esquerdo, enquanto o defesa-central brasileiro, que se lesionou no último jogo pelo Corinthians antes de consumada a transferência para o Benfica, ficou de fora por precaução. Os dois, refira-se, já tinham sido poupados no teste com o Reading neste sábado.

O estágio dos encarnados termina a 14 de julho e a equipa de Roger Schmidt segue depois para o Algarve, onde joga a 15 com o Nice e a 17 com o Fulham, partidas integradas no Troféu do Algarve.