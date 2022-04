Adel Taarabt está recuperado de um problema físico que o afastou dos últimos dois jogos do Benfica e pode ser opção de Nélson Veríssimo para o jogo desta terça-feira com o Liverpool, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O médio marroquino treinou-se aparentemente sem limitações nesta segunda-feira durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Nesta altura, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, que trabalhou no relvado mas à margem dos restantes companheiros, são os únicos jogadores do plantel principal das águias entregues ao departamento médico e as únicas baixas para o duelo desta terça-feira que arranca às 20h00 no Estádio da Luz e será transmitido em direto pela TVI.

Grimaldo, Otamendi, Weigl, João Mário, Yaremchuk, Rafa e Gonçalo Ramos estão em risco de exclusão, falhando o segundo jogo caso vejam cartões amarelos.