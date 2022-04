Os futebolistas portugueses Gonçalo Ramos (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) e Gonçalo Inácio (Sporting) estão no top-20 dos futebolistas com menos de 21 anos a terem melhor desempenho, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira, numa análise que envolveu 32 ligas europeias.

O Sporting de Braga também surge representado neste top-20, com um atleta, numa análise que, segundo o CIES, teve uma «abordagem totalmente nova, levando em consideração a atuação dos jogadores em comparação com os companheiros de equipa, o nível desportivo da equipa empregadora, bem como os adversários».

O Bayer Leverkusen (Alemanha) e o Arsenal (Inglaterra), ambos com dois jogadores cada, estão em destaque no top-20 de uma análise que envolveu, segundo o CIES, um total de «oito áreas diferentes do jogo», a saber: «defesa pelo ar, defesa pelo solo, recuperações, distribuições, tomada de decisão, ocasiões criadas, ataque pelo ar e remate».

O período de análise, respeitante à época 2021/2022, abrange os jogos realizados até 1 de abril (ainda não conta com os jogos deste último fim-de-semana) e envolveu futebolistas de 32 ligas europeias que tenham jogado um mínimo de mil minutos e que tenham nascido depois de 24 de março de 2001.

Veja, na galeria associada, o top-20 dos futebolistas sub-21.