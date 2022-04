O futebolista moçambicano Reinildo Mandava, do Atlético de Madrid, assumiu que o colega que mais o surpreendeu no clube espanhol foi o português João Félix, que já tinha conhecido nos tempos do Benfica.

«Conheci-o no Benfica, estava a começar. Era um menino, eu sabia que era um craque. Mas, quando cheguei aqui [ndr: ao Atlético Madrid] vi que era mais do que o que eu pensava», começou por dizer, em declarações ao jornal Marca, falando ainda de Luis Suárez, que também o surpreendeu.

«Via-o na televisão e agora estou a trabalhar com ele. É uma pessoa incrível, um goleador, uma máquina», considerou o lateral-esquerdo de 28 anos, que em Portugal jogou na equipa B do Benfica, no Fafe, no Sp. Covilhã e depois no Belenenses, antes de rumar ao Lille, de França.

O ex-Benfica falou ainda dos seus tempos de infância e das dificuldades que passou em Moçambique.

«É o realizar de um sonho de uma pessoa que nasceu numa família muito pobre. Perdi o meu pai com oito anos, com irmãos. Nasci numa família de futebolistas: o meu pai, o meu avô… É um orgulho, para mim e para os meus pais. É uma coisa que não me foi dada, eu trabalhei para conquistar isto e estar aqui. É um motivo de orgulho para mim e para a minha família. Todos sabem a minha história, como comecei, como fazia 50 minutos a andar para ir treinar. Saía do treino cansado, com fome, sabendo que não ia comer. Superei tudo e agora estou aqui», referiu, ainda.