Alex Grimaldo e Todibo estiveram às ordens de Jorge Jesus na véspera do embate com o Rangers para a Liga Europa.

Os dois jogadores, que falharam os últimos jogos do Benfica por lesão, trabalharam aparentemente sem limitações nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Recorde-se que Grimaldo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo com o Belenenses, enquanto Todibo, que ainda não se estreou pelos encarnados, contraiu uma tendinopatia no tendão de aquiles direito.

Pedrinho e André Almeida estão aos cuidados do departamento médico do Benfica. O criativo brasileiro fraturou o cubiode do pé esquerdo, enquanto André Almeida foi recentemente operado ao joelho direito e enfrenta uma longa paragem.