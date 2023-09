Anatoliy Trubin estreou-se este sábado com a camisola do Benfica em jogos oficiais, ao ocupar a baliza no triunfo em Vizela, por 2-1. Já este domingo, numa longa mensagem nas redes sociais, o guarda-redes ucraniano contou tudo o que ainda lhe vai na alma.

«Estava à espera deste dia desde que cheguei ao Benfica. Uma nova equipa, novos sentimentos, tudo é novo para mim», começou por escrever.

«Fiquei muito ansioso antes do início do jogo. Uma ansiedade que só senti uma vez, antes da estreia pelo Shakhtar. Mas ontem todas as preocupações desapareceram com o primeiro toque na bola. A partir daí eu simplesmente desfrutei do jogo e da oportunidade de jogar.»

Trubin estreou-se a sofrer um golo, num penálti batido por Samu, mas acabou por celebrar a vitória no fim do jogo. Por isso foi tudo perfeito.

«Muito obrigado aos colegas e à equipa técnica. E aos adeptos. É um apoio louco, é fantástico. Mesmo nos jogos fora há milhares de adeptos que fazem o clima», adiantou.

«Há muito que trabalhar, há muito para melhorar. Mas eu quero continuar. Quero que este seja o primeiro de muitos jogos no futuro do Benfica.»