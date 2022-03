A Fundação Benfica vai acolher quatro crianças ucranianas que estavam inscritas nas escolas de futebol que tem em Kiev e Kharkiv.

Nas redes sociais, as águias deram as boas-vindas a Oleskii, de sete anos, Myron, de oito, Nikita, de 12, e Illia, de 13. As crianças chegam a Portugal devido ao conflito armado na Ucrânia, após a invasão russa.

O presidente do Benfica, Rui Costa, ofereceu presentes aos pequenos futebolistas, como material escolar, ténis, um telemóvel e artigos de ‘merchandising’, cachecóis, gorro e uma bola.

O Benfica vai garantir, com a ajuda do Estado português, a adaptação ao país e nas escolas dos encarnados. As crianças terão ainda um apoio mensal durante um ano.

Para já são quatro, mas este número pode mesmo chegar às três dezenas.