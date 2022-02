Numa conversa informal com os seguidores no Instagram, o ala do Benfica Valentino Lazaro anteviu o jogo com o Ajax, na próxima quarta-feira.

«Sabemos o que podemos fazer e vamos dar tudo para passar à próxima ronda. Vamos para os jogos contra o Ajax muitíssimo motivados», respondeu acerca das hipóteses dos encarnados para esta partida.

O internacional austríaco garantiu ainda estar confiante para a partida e elogiou o apoio dos adeptos no estádio da Luz.

«É um sentimento de loucos no estádio. Os nossos adeptos são incríveis. Estou à espera de um grande jogo na quarta-feira», admitiu.

Os fãs também questionaram Lazaro sobre o triunfo das águias, por 3-0, diante do Barcelona. «Foi uma boa noite para nós, mostrámos quão fortes podemos ser. É assim que devem ser as noites de Liga dos Campeões», afirmou.

O futebolista do Benfica explicou ainda o que sente cada vez que ouve o hino da prova milionária.

«Fico sempre arrepiado e imediatamente em êxtase. Jogar na Liga dos Campeões é aquilo que sonhas enquanto futebolista. Estou muito grato por competir com os melhores jogadores aqui.»

O Benfica recebe o Ajax esta quarta-feira, a partir das 20h00, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da prova da UEFA.