O Conselho de Disciplina da FPF condenou o Benfica ao pagamento de uma multa de 1530 no jogo contra o Vitória, da quarta ronda da Liga.



O motivo? Uma ação promocional com esferovite.



Segundo o mapa de castigados, as águias fizeram uma ação promocional e recorreram a «um sofá de esferovite (com 2,5 metros de altura), a um interruptor de esferovite (com 50 centímetros de altura) e a uma TV de esferovite (com 2,5 metros de altura), no período após o final do aquecimento dos jogadores e antes da entrada das equipas em campo», algo que a Liga não havia autorizado.



Os encarnados têm ainda de pagar 9560 euros por comportamento incorreto do público e 1224 euros pelo atraso no arranque da segunda parte, o que no total dá 12.314 euros. Por sua vez, o Vitória paga 1340 euros por comportamento incorreto do público.