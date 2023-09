Artur Jorge foi suspenso um jogo e multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 2040 euros na sequência da expulsão na partida frente ao Sporting, da quarta jornada da Liga.



Segundo o relatório do árbitro, o técnico do Sp. Braga disse ao árbitro da partida o seguinte: «Isto é penálti! Isto é penálti, caramba! É penálti».



Os bracarenses foram ainda multados em 1020 euros por comportamento incorreto do público. A esse valor acrescem ainda mais 1020 euros pela entrada no estádio de objetos não autorizados e 4970 euros pelo facto de os adeptos terem usado engenhos pirotécnicos. No total, o Sp. Braga vai pagar mais de sete mil euros em multas.



Por sua vez, o Sporting foi condenado ao pagamento de 7928 euros pelo comportamento incorreto do público. Nota ainda para o fisioterapeuta dos leões, Tiago Melo, que foi multado em 765 euros por «comportamento físico ou agressivo sobre um apanha-bolas, agarrando-o com um abraço violento paa lhe tirar a bola das mãos».