Thales Falcão é o mais recente reforço da equipa principal de voleibol do Benfica, anunciaram este sábado as águias.

O central brasileiro chega do Farma Conde Vôlei São José, clube que representou na época passada.

«Estou muito feliz por estar no Benfica e de ter sido recebido assim, com muito amor e muita alegria. Já pude observar a grandeza do Benfica», disse o jogador, à BTV.