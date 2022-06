Julian Weigl prepara-se, ao que tudo indica, para viver a quarta temporada ao serviço do Benfica, apesar dos rumores que colocam o médio de 26 anos fora da Luz.

Ora, este sábado, no primeiro dia de pré-época dos encarnados, o clube publicou um vídeo do internacional alemão a vestir a nova camisola de treinos, e com uma garantia por parte do jogador: «Estou pronto.»

Weigl, refira-se, vai ser orientado pelo compatriota Roger Schmidt, o novo técnico das águias.