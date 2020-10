Até há menos de dois anos com um percurso como médio ofensivo, Gonçalo Ramos é, nesta fase, uma das referências e promessas dos encarnados para a frente de ataque, como avançado. O jogador de 19 anos, que recentemente renovou até 2025, explicou como surgiu a ligeira adaptação, após a aposta num jogo da Youth League, ante o Bayern.

«No primeiro jogo da Youth League que fiz, contra o Bayern, o mister Renato Paiva lançou-me a ponta-de-lança. Acho que não tínhamos ponta-de-lança disponível e então adaptou, fiz um golo e a partir daí foram aproveitando a minha vertente matadora. O treinador na seleção começou a aproveitar, o mister Filipe Ramos e na seleção passei a ponta-de-lança e no Benfica ia alternando entre ponta-de-lança e médio», afirmou Ramos, em declarações à plataforma do clube Benfica Play.

Nesse jogo, a 19 de setembro de 2018, o Benfica bateu o Bayern por 3-0, com dois golos de Jota e um de Gonçalo Ramos.

O jovem português recordou também como foi o dia da renovação de contrato com o clube.

«Foi um dia especial, renovei com o Benfica e foi especial porque estive com a minha família e celebrei com eles. Foi uma correria, para estarmos tempo juntos. Fomos tratar da assinatura e foi um dia fantástico», assinalou, explicando também como surgiu o seu festejo pessoal.

«Sempre fiz alguns golos e o meu pai começou a dizer: “Gonçalo, tens de arranjar um festejo que se identifique contigo”. E depois, numa conversa com os meus colegas, antes de um jogo, fizemos as pistolas e eles disseram: se fizeres golo, fazes as pistolas. E ficou sempre assim. Nesse jogo por acaso fiz golo, festejei assim e ficou», referiu.