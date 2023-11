Bernardo Silva não perdoa a tristeza que os responsáveis do Benfica lhe trouxeram por o obrigarem a sair do clube tão jovem. O nono melhor jogador do mundo, de acordo com a Bola de Ouro, diz que essa é a grande mágoa da sua carreira.

«É aí que entra um bocadinho a minha tristeza, porque eu achei que o clube poderia ter-me segurado de outra forma. Isto não é uma crítica só a Luís Filipe Vieira, mas a um grupo de quatro ou cinco pessoas que se percebessem de futebol, diria eu, teriam visto as coisas de outra forma.»

Nesta entrevista à RTP, o internacional português garante portanto que regressar ao Benfica será um passo natural na carreira dele, até porque deixou várias coisas por fazer no clube.

«Eu quero. Se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer», referiu, antes de responder a uma pergunta sobre o que aconteceria se fossem Sporting ou FC Porto a querê-lo:

«Era incapaz de jogar no FC Porto ou no Sporting», garantiu. «Não vai acontecer.»

Pelo caminho, Bernardo Silva falou da Seleção Nacional e do que ainda sente que tem por fazer.

«Uma das falhas da minha carreira é nunca ter conseguido ajudar Portugal num Europeu ou num Mundial a chegar um bocadinho mais longe. Vamos sem dúvida jogar para ganhar em 2024, há aqui uma responsabilidade muito grande desta geração em ter sucesso.»

Por fim, o esquerdino falou da relação com Pep Guardiola. Para dizer que é tudo verdade, sim, tem uma relação muito boa com o treinador. Bernardo Silva utiliza até outra palavra para descrever essa lreação.

«Ouvir Guardiola dizer as coisas que diz é um motivo de orgulho e posso dizer que, mesmo extra-futebol, tenho uma relação muito especial com ele.»