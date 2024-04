Ricardo Paiva, treinador do Boavista, em declarações no fim da derrota em Arouca por 2-1:

«Faço uma análise distinta das duas partes. Quero ressalvar a atitude que os meus jogadores tiveram na segunda parte e o brio profissional com que se bateram, mesmo estando em inferioridade numérica o tempo que estiveram.

Na primeira parte, as incidências do jogo prenderam-se com questões que nós não conseguimos controlar. E, relativamente a essas questões, eu não me queria alongar muito. Obviamente, interferiram no desenrolar natural do jogo. Não tínhamos preparado a semana de trabalho no sentido de contar com isso e, como tal, tiveram um impacto negativo naquilo que era a nossa intenção.

Nós vivemos num universo e temos que, de alguma forma, contar com tudo aquilo que o constitui. Obviamente que nós tentamos focar-nos no dia a dia de trabalho e no campo. As questões de nervosismo talvez se prendam mais por aí, pela bola não entrar ou sofrermos um golo numa situação que até estava prevista.

Os nossos adeptos foram fantásticos e incansáveis e, de alguma forma, também nos permitiram ganhar força extra para conseguirmos enfrentar os segundos 45 minutos. Para eles, um muito obrigado e uma palavra especial.»