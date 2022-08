O defesa-central Chidozie Awaziem vai ser emprestado pelo Boavista ao Hajduk Split até ao final da temporada, informaram os dois clubes nesta segunda-feira.

O emblema croata fica ainda com opção de compra do passe do internacional nigeriano.

Chidozie, de 25 anos, já esteve cedido na última época, dessa feita ao Alanyaspor, onde fez 22 jogos e marcou o golo. Note-se que o defesa chegou a Portugal em 2014/15 pelas portas do FC Porto.

Também neste mercado de transferências, o Hajduk recrutou outro central ao futebol luso: Toni Borevkovic, do Vitória de Guimarães.