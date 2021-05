*Por Rui Pedro Paiva

Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, após o empate nos Açores a três bolas diante do Santa Clara, em jogo da 30.º jornada do campeonato:

«Nós fizemos aqui hoje um jogo com pensamento tático para ganhar. A verdade é que nós sabíamos que se conseguíssemos controlar alguns espaços em que eles são fortes, tínhamos grandes vantagens para chegar ao golo e isso aconteceu.

O que aconteceu aos 44 minutos e que dá o empate, continua a acontecer depois durante a segunda parte, que são erros e falhas que nos têm acompanhado e que acabaram por estragar um jogo bonito.

O outro médio que nós contávamos lançar no jogo foi expulso, ali na zona do aquecimento, que devia ter sido mais ou menos a zona onde o Mansur deveria ter sido expulso e o Santa Clara deveria ter terminado hoje o jogo com 10, como tem acontecido muitas vezes ao Boavista.

A verdade é que nós acabamos por perder dois pontos aqui que são fundamentais para o nosso trajeto que falta. Volta tudo a ser mais difícil para nós, não digo que teria sido mais fácil se nós tivéssemos agora os 31 pontos e não os 29 pontos, mas se juntámos isso a outros pontos que fomos perdendo de uma forma pouco aceitável…

Vamos esperar agora que nos quatro jogos que nada mais do que aconteceu hoje aqui volte a acontecer. Esse é o desejo que eu quero. Não volte a acontecer pela negativa, porque pela positiva, esperemos que continue a acontecer o que fizemos hoje aqui.»