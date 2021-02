O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, assumiu que os axadrezados precisam de melhorar as exibições para conseguirem um maior conforto pontual na luta pela permanência.

«Tenho o meu conceito de jogar bem e os jogadores percebem-no. A ideia final é esta: quanto melhor se jogar, mais perto poderemos estar do sucesso», começou por dizer, em declarações reproduzidas nos meios do clube, na véspera do jogo com o Gil Vicente.

O emblema do Bessa chega a esta partida depois de ter conseguido o primeiro triunfo sob o comando de Jesualdo, ante o Portimonense.

«Não vamos esquecer-nos de que todos os clubes abaixo do oitavo lugar têm uma distância muito pequena entre si. Isso transmite aos jogos aquela ideia de equilíbrio, seja em casa ou fora, e obriga as equipas a procurar desesperadamente pontos. Por isso, o nosso trabalho diário passa sempre por tentar jogar bem», afirmou.

«Não me estou a esquecer do que vem a seguir, mas apenas a definir objetivos parcelares. Do ponto de vista mental, temos bem presente que cada jogo representa uma final para nós. Cada jogo que passa aumenta a tensão e o stress competitivo. As expectativas para sexta-feira são de um jogo difícil, como serão todos os outros», defendeu.

Sobre a ausência de alguns jogadores, como Chidozie e Paulinho, o experiente técnico assume que é uma situação normal nesta fase da época: «Trata-se de um quadro normal perante uma maior densidade competitiva, que trará uma recuperação mais difícil e riscos mais elevados sobre possíveis lesões. Gostaríamos de ter todo o grupo disponível, mas estamos preparados para encontrar as melhores soluções, porque os atletas que temos dão-nos todas as garantias.»

O Boavista joga esta sexta-feira frente ao Gil Vicente, no Bessa, a partir das 20h30.