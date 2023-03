Boavista e Leixões aproveitaram a paragem competitiva para os compromissos das seleções nacionais para realizar um encontro de caráter particular, esta sexta-feira, que terminou com triunfo dos axadrezados por 3-1.

Salvador Agra bisou e Sebastián Pérez fez o outro golo das panteras no complexo contíguo ao Estádio do Bessa. O tento dos matosinhenses apareceu por Tiago Morais, atleta emprestado pelo Boavista.

Petit ainda não contou com o do gambiano Yusupha, a recuperar de lesão.

De fora estiveram igualmente Pedro Malheiro (sub-21 portugueses), Bruno Onyemaechi (Nigéria), Gaius Makouta (Congo), Kenji Gorré (Curaçau), Róbert Bozeník (Eslováquia) e Martim Tavares (sub-20 Portugal), todos ao serviço das respetivas seleções.

O próximo compromisso do Boavista é com o Marítimo, a 2 de abril, a contar para a Liga. No mesmo dia, o Leixões vai receber o Académico de Viseu.