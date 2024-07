O Boavista anunciou que vai fazer sete jogos de preparação, seis deles à porta fechada, na pré-temporada, apresentando-se aos sócios diante de um adversário ainda a designar a 1 de agosto, no Estádio do Bessa.

Com o regresso ao trabalho marcado para a próxima sexta-feira, no primeiro de dois dias dedicados à realização dos tradicionais exames médicos e físicos, a formação do recém-contratado treinador italiano Cristiano Bacci efetua o primeiro apronto no relvado na segunda-feira e encara o Tirsense, do Campeonato de Portugal, a 13 de julho.

Seguem-se depois os jogos com o Leixões (dia 18), da II Liga, e o Casa Pia (24), da Liga, bem como um ensaio bidiário com o primodivisionário Arouca e o secundário Académico de Viseu (27), antes da apresentação em casa aos associados e adeptos, marcada para 1 de agosto.

O Boavista disponibilizará em tempo oportuno informações adicionais sobre essa partida, que volta a figurar no calendário de pré-época dois anos depois e coincidirá com o 121.º aniversário do clube, dois dias antes de culminar a preparação ante o Penafiel, da II Liga.

As panteras vão alinhar pela 62.ª vez, e 11.ª consecutiva, na I Liga, cuja edição 2024/25 arranca no fim de semana de 10 e 11 de agosto, após terem garantido a permanência no limite em 2023/24, ao acabarem no 15.º lugar, com 32 pontos.