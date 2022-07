O defesa Filipe Ferreira referiu esta sexta-feira que o Boavista explanará «jogo a jogo» a próxima edição da Liga, tentando melhorar o 12.º lugar alcançado em 2021/22, reiterando um discurso generalizado pelos axadrezados durante a pré-época.

«Temos sempre o objetivo de entrar em todos os encontros para ganhar. Agora, estamos focados em trabalhar bem na pré-temporada para entrarmos no campeonato da melhor forma possível. Depois, logo se vê. Como é óbvio, vamos tentar fazer melhor do que na época passada», reconheceu o defesa de 31 anos aos jornalistas, à margem de um treino aberto à comunicação social, decorrido no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Depois ter disputado 27 partidas na temporada de estreia pelo Boavista, Filipe Ferreira tem vivido semanas de preparação «bastante exigentes» para a nova época, procurando «estar bem fisicamente para corresponder bem quando for preciso.

«Já não realizava uma pré-época completa há algum tempo. A grande exigência é física. Pedem-nos para atingir o mais rapidamente possível os valores físicos ideais para a competição, de forma a entrar bem na I Liga. Quanto ao resto, ainda não trabalhámos tudo, mas temos uma boa base de 2021/22 e já sabemos as ideias do treinador», notou o esquerdino.

No próximo sábado, o Boavista vai defrontar o Leixões às 10:h0, no Estádio do Bessa, no Porto, no sexto jogo de pré-temporada, que será aberto aos sócios e adeptos, tendo em vista a deslocação ao Portimonense, a 7 de agosto, na ronda inaugural do campeonato nacional.