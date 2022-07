O médio português Fran Pereira é reforço do Estoril, oriundo do Boavista. Os dois clubes confirmaram o acordo esta quarta-feira, com a equipa da linha a anunciar o atleta de 20 anos para o plantel dos sub-23.

Em comunicado, a SAD do Boavista refere que chegou a acordo com o Estoril «para a cedência a título definitivo do jogador Francisco Pereira, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador».

Fran esteve em três jogos pelos seniores do Boavista em 2021/22, ante Benfica, Portimonense e Marítimo.

Reforço dos sub-23 do Estoril é também o médio Ivan Pavlic, de 20 anos, ex-Académica.