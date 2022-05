Pedro Gomes assinou um contrato de três épocas com o Boavista, anunciou este sábado o clube.



O central, de 18 anos, cumpriu 28 encontros pela equipa de sub-19 dos axadrezados que recentemente se sagrou campeã da II Divisão e agora vai ser integrado na equipa principal.



«Quero agradecer a todas as pessoas no clube pela confiança que depositaram em mim. Agora, há que continuar a trabalhar para crescer como atleta e ter a oportunidade de me estrear, um dia, na equipa principal», frisou, em declarações aos meios das panteras.

Antes de chegar ao Boavista, Pedro Gomes passou pela formação do Sporting. Além da promoção do defesa, os axadrezados já tinham anunciado as renovações de Rafael Bracali, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro e Bernardo Silva para a época 2022/23.