O futebolista do Boavista, Yanis Hamache, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Argélia, esta sexta-feira, para os dois primeiros jogos do grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

A lista também conta com o avançado Islam Slimani, do Sporting, jogador com o qual o treinador dos leões, Ruben Amorim, já disse que não conta para a próxima época.

A Argélia recebe o Uganda a 4 de junho e desloca-se à Tanzânia dia 8.