O benfiquista Darwin Núñez e os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte integram a convocatória do Uruguai para os próximos compromissos internacionais.

A principal ausência na lista de Diego Alonso é Luis Suárez, avançado do Atlético de Madrid, que está a contas com problemas físicos.

O Uruguai vai disputar três jogos no início de junho, tendo em vista a preparação para o Mundial, competição onde figura no Grupo H, juntamente com Portugal. Assim, dia 3 os uruguaios defrontam o México, seguem-se os Estados Unidos (dia 5) e, por último, a Jamaica (11).