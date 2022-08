O Boavista perdeu esta quarta-feira, no desempate por penáltis (6-7), diante do Bolívar, campeão da Bolívia, no Estádio do Bessa, no jogo de apresentação aos sócios, depois de um empate 3-3 nos noventa minutos. Antes disso, os adeptos ficaram a conhecer o novo plantel à disposição de Petit, com sete reforços entre os 31 jogadores apresentados.

No embate frente à equipa boliviana, o Boavista realizou uma boa primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Bozenik e Malheiro. Já no início da segunda parte, Luís Santos também marcou e aumentou a vantagem dos «axadrezados» para 3-0, mas depois a equipa da casa caiu de rendimento face às muitas substituições e permitiu ao adversário sul-americano recuperar.

Bruno Miranda reduziu a diferença para 2-3 com dois golos em dois minutos e acabou por completar o hat-trick já perto do final do jogo, adiando o vencedor para o desempate por penáltis, onde o Bolívar, antiga equipa de Erwin Sánchez, foi mais feliz (7-6).

Boavista à espera de mais reforços

Antes do jogo, o Boavista apresentou 31 jogadores, incluindo sete reforços, para a temporada 2022/23. Sem surpresas de última hora, as atrações para quase 1.500 espetadores prenderam-se com o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os avançados Róbert Bozeník e Salvador Agra.

O plantel acolheu ainda cinco jovens campeões nacionais da II Divisão de juniores, como foram os casos dos defesas Pedro Gomes e Júlio Dabo, dos centrocampistas Bernardo Silva e Joel Silva e do avançado Martim Tavares, enquanto o defesa Ricardo Mangas e o dianteiro Diego Llorente retornaram na sequência de empréstimos a Bordéus e El Ejido, respetivamente.

A formação treinada por Petit manteve 17 jogadores da campanha anterior, que terminou no 12.º lugar da I Liga, com 38 pontos, dez acima da zona de despromoção direta, para garantir a 60.ª presença, e nona consecutiva, na elite do campeão nacional em 2000/01.