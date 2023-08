O Boavista cumpre, esta quarta-feira, o 120.º aniversário e foram vários jogadores que passaram pelo clube que fizeram questão de assinalar a data. Bruno Fernandes, Nuno Gomes e Ion Timofte felicitaram os axadrezados neste dia tão especial através de mensagens nas redes sociais.



O capitão do Manchester United, que fez grande parte da formação no clube do Bessa, desejou que o clube volte aos dias de glória.



«Queria dar os parabéns ao Boavista pelos 120 de anos de muita história, glória e troféus. O Boavista é um clube enorme que passou por momentos difíceis. Gente como vocês, sócios e adeptos, mantiveram-se ao lado do clube e ajudaram-no a ser uma das maiores instituições de Portugal. Ainda é porque a história não se apaga», começou por dizer o internacional português.



«Foi um prazer enorme ter representado esta instituição. Não podia ter pedido clube melhor para ter a formaçao que tive e que me ajudou a ser o que sou hoje como jogador e como pessoa. Dou também os parabéns aos sócios que mantêm o clube da maneira que ele está, que tentam fazer com que este melhore e volte aos dias de glória que já teve. Espero que isso aconteça brevemente ou mais à frente. Queremos que o Boavista volte a ser o Boavistão e que possamos festejar muita coisa. O Boavista merece. Uma instituição com esta história e com o currículo que o Boavista tem, merece voltar aos grandes palcos e voltar a ser respeitado como já foi. (...) Muitos parabéns», acrescentou.



Por sua vez, Nuno Gomes, que jogou sete épocas na pantera entre formação e equipa sénior, mostrou-se «feliz» por ter feito parte da vida do clube.



«Muitos parabéns ao Boavista pelos 120 anos de história. Muito feliz por ter feito parte dela. Um grande abraço a todos os boavisteiros e muita sorte para a próxima época», referiu o ex-avançado.



Por último, Ion Timofte fez questão de felicitar o Boavista, «o maior clube português», desde a Roménia - o romeno jogou nos axadrezados entre 1994 e 2000.



«Muitos parabéns ao Boavista, o maior clube português, pelo seu aniversário, de um grande Boavista aqui na Roménia. Um pouco longe, mas sempre perto de vocês. Desejo que tudo de bom aconteça ao Boavista. Estamos à espera que este seja o ano do regresso do Boavista a melhores lugares na classificação. Acredito no Petit, na direção, no plantel e nos sócios, que foram sempre a grande força do clube. Tudo de bom», referiu.