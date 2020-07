Declarações do treinador do Boavista, Daniel Ramos, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a derrota por 2-1 ante o Portimonense, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga:

«Começámos mal. Foi uma boa primeira parte do Portimonense e nós não conseguimos, com a exceção dos primeiros minutos, ser agressivos. Não fomos sólidos e demos muito tempo para o Portimonense circular e encontrar caminhos de aproximação à nossa baliza. Faltou-nos agressividade, mais duelo, intensidade, procura de espaços soltos… jogadores a não darem as linhas de passe que deviam, a não fazer aquilo que nos propusemos e daí uma má primeira parte. Não estou nada contente e disse-o aos jogadores ao intervalo, que não me revia em nada, em relação àquilo que estávamos a fazer.»

«Na segunda parte, bem diferentes, para melhor. Todos os jogadores que entraram, entraram bem. Tivemos mais alma, mais determinação, mais coragem para encontrar caminhos, para arriscar. Isso foi notório à medida que o tempo foi passando e nós fomos mandando no jogo. Percebíamos que se fizéssemos um golo entrávamos no jogo, percebíamos que estávamos próximo de marcar. Fizemo-lo em situação de desvantagem e, mesmo com menos um jogador, a equipa continuou a ter grande caráter, determinação, ambição e até ao final poderíamos ter chegado ao empate.»

«Demos uma primeira parte de avanço, uma vantagem grande, difícil de anular, de dois golos, num jogo importantíssimo.»