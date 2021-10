O treinador do Boavista não acredita que o FC Porto chegue ao dérbi da cidade invicta abalado pela derrota recente com o Santa Clara para a Taça da Liga.

«A sensação que tenho é precisamente o contrário. Muito sinceramente, não me recordo quando é que o FC Porto teve duas derrotas consecutivas no conjunto de todas as competições. O último desaire para o campeonato vai há já um ano. Gostávamos de ser nós a causar esse dano e tentaremos fazê-lo, mas temos de ser muito competentes e concentradas, com níveis de agressividade altos e perfeitos a nível tático», disse João Pedro Sousa em conferência de imprensa.

O técnico considerou que os axadrezados terão de conseguir controlar a pressão do FC Porto para saírem com um resultado positivo.

«Se quisermos falar muito friamente de uma estratégia global, passa pela capacidade de ter bola e desorganizar o FC Porto e a sua pressão, que é forte e constante. Seria o ideal fazer isso em vários momentos e em zonas longe da nossa baliza, Se não, vamos sofrer muito e, sem começarmos a sofrer demasiado, a probabilidade de consentir golos é muito grande, dada a capacidade do adversário», apontou.

A equipa axadrezadas vem de três empates consecutivos para a Liga e, apesar de haver adversário teoricamente mais acessíveis para um regresso às vitórias, João Pedro Sousa diz que preparou o jogo a pensar nos três pontos. «Queremos regressar às vitórias. Estamos conscientes de que não é o jogo ideal para o fazer, mas temos a responsabilidade de o preparar dessa forma. Não adianta falar nas dificuldades nem quero voltar a tocar no assunto, porque, mesmo resolvendo algumas, serão diárias e até ao fim da época», admitiu, em alusão às ausências por lesão de Tiago Ilori, Miguel Reisinho, do equatoriano Jackson Porozo e do guineense Marcelo Djaló.

No jogo de sábado, o Boavista já poderá contar com o extremo brasileiro Gustavo Sauer, que regressa de castigo e é mais uma opção para o oitavo classificado da Liga.

João Pedro Sousa disse estar satisfeito com a classificação e os pontos (11) obtidos pela equipa até agora, mas vincou que é preciso melhorar o futebol jogado.

«Estou satiseito com a classificação e a pontuação, mas não com a forma como estamos a competir. Já tentámos algumas variantes, sempre condicionados pela construção um pouco tardia de um onze e pelas lesões que foram surgindo sistematicamente semana após semana. [Mas] Longe de nós querermos refugiar-nos no que quer que seja.»

O FC Porto-Boavista joga-se no sábado às 17h00.