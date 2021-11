Antes da pausa para seleções, o Boavista recebe no Bessa o Famalicão, em jogo da 11.ª jornada. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pedro Sousa assumiu que essa paragem será importante para os axadrezados.

«Não quero ser dramático, ao ponto de dizer que, se não aproveitarmos esta pausa, vai acontecer uma tragédia. Não é isso. Agora, é decisiva para a qualidade que queremos impor ao nosso jogo e oferecer aos adeptos e para aquilo que nos propusemos a fazer esta época. São duas semanas sem competição, muito relevantes para nos prepararmos muito bem para o resto do campeonato», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Há que dar mais e melhor do que nesse jogo e olhar para o último que fizemos em casa [empate sem golos diante do Belenenses SAD], quando íamos no caminho certo. Temos de perceber aquilo que já estávamos a fazer melhor, onde é que fomos evoluindo e como é que agora demos dois ou três passos atrás. Apesar de ser um oponente extremamente complicado [FC Porto], tínhamos, claramente, a obrigação de fazer melhor», continuou.

A Pantera tem um registo negativo fora de portas, mas, no Bessa, é uma das melhores equipas do campeonato. O fator adeptos faz diferença, assume o técnico.

«É empolgante e motivador jogar com os nossos adeptos. Se fizéssemos o campeonato todo no Bessa, seguramente as coisas seriam mais fáceis. Mesmo assim, há dificuldades que temos de superar dentro do nosso jogo. Penso que isso faz parte do processo de crescimento da equipa. Vamos ter de passar por momentos difíceis, mas queremos regressar às vitórias e ao Bessa, onde sentimos carinho e apoio dos adeptos», referiu.

João Pedro Sousa deixou ainda elogios ao Famalicão: «O Famalicão é muito competente. Não vamos olhar à classificação, porque é um engano completo. Estamos a falar de um plantel muito interessante e com jogadores de muita qualidade, não só individual, como coletiva. É uma equipa muito bem organizada e treinada, que coloca muitos problemas aos adversários em todos os jogos.»

O Boavista recebe esta sexta-feira o Famalicão, a partir das 21h15, em jogo da 11.ª jornada da Liga.