FIGURA: Luis Díaz

E, agora, de cabeça. O extremo/avançado/todo o terreno colombiano está numa fase extraordinária. É um jogador incontrolável. Marcou o 1-0 num golo fantástico com a testa mas, mais do que isso, foi um desafiador e um perigo constante. Pela esquerda, pelo meio, rodeado de mais ou menos defesas, Díaz não parou um minuto. Fisicamente está um portento, a técnica e a capacidade de remate fazem o resto.

MOMENTO: o 2-1 de Evanilson, aos 41 minutos

Primeiros dois golos no campeonato nacional para o avançado ex-Fluminense – só tinha marcado ao Sintrense. O primeiro foi especialmente importante, por surgir depois do empate do Boavista e mesmo antes do intervalo. O segundo surgiu logo no recomeço, tirado a papel químico do primeiro. Passe perfeito de Taremi, movimentação de Evanilson na diagonal a aproveitar o espaço nas costas da defesa axadrezada, finalização competente.

POSITIVO: Evanilson

O brasileiro precisava de um jogo assim. Está há um ano e meio no FC Porto e ainda não se percebeu bem qual a dimensão que poderá atingir. É forte, tem bons pés, joga bem de cabeça e aparenta estar a crescer de forma sustentada. Para confirmar nas próximas semanas.

----------------------

OUTROS DESTAQUES:

Mehdi Taremi

As duas assistências para golos de Evanilson são notáveis. O iraniano, executante refinado, é exímio nesses momentos. Recua, recebe, roda e identifica rapidamente a melhor linha de passe. Teve também mais um jogo… polémico. Reclamou três vezes a não marcação de grande penalidade e, após a última, Sérgio Conceição tirou-o do jogo. Para poupá-lo, naturalmente.

Matheus Uribe

Jogo competente, elemento fundamental na forma como o FC Porto pressionou o Boavista no primeiro tempo. O médio centro de que Conceição não abdica lesionou-se no início da segunda parte e teve de sair. Baixa para San Siro?

Danny Loader

Um golo na estreia. Sempre que esta frase é escrita, o protagonista da mesma tem de ser destacado. Danny Loader esperou 40 jogos na equipa B para ter uma oportunidade. E deu razão a Sérgio Conceição. Um avançado forte, muito móvel e que teve a lata de finalizar de calcanhar para o 4-1. Há noites assim, perfeitas.

João Mário

Mário Silva afirmava, em entrevista ao Maisfutebol, que Sérgio Conceição teve «olho» ao recuá-lo. O lateral deu mais uma prova disso mesmo: o cruzamento para o 1-0 de Luis Díaz é dele. Não está parado um minuto, sobe e desce, sobe e desce. Um lateral cada vez mais completo.

Hamache

Marcou um grande golo no Estádio do Dragão. Um pontapé de pé esquerdo, fortíssimo. Chegou para ser o melhor do Boavista.

Makouta

Um patamar acima dos colegas de equipa. Um poço de força, com bons pés. O Boavista pode crescer muito a partir do antigo médio do Sp. Braga.